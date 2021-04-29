29.04.2021 (09:00)

В Ростовской области прошла тренировка салюта в честь Дня Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростовской области прошла тренировка салюта в честь Дня Победы

На полигоне Кузьминский в Ростовской области салютный артиллерийский дивизион 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провел практическую комплексную тренировку праздничного салюта, который состоится 9 мая в Ростове-на-Дону в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчеты орудий отработали порядок действий при выполнении выстрелов из 122-мм гаубиц Д-30 и знаменитых 76-мм дивизионных пушек времён Великой Отечественной войны ЗИС-3, а также пуски фейерверочных зарядов из двух салютных пусковых установок 2А30М. Для обеспечения праздничного салюта привлечено более 100 военнослужащих ЮВО.

В ходе тренировки руководители проверили техническую готовность гаубиц и салютных пусковых установок.

В День Победы артиллеристы ЮВО произведут салюты в 10 городах России: Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе и Керчи, Симферополе и Новочеркасске. Всего к праздничным салютам привлечено более 800 артиллеристов ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице