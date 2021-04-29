29.04.2021 (08:30)

Около 2,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала Воздушно-десантных войск примут участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации Вооруженные Силы Российской Федерации принимают участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Во всех соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова и Новороссийска развернуто 14 площадок для написания «Диктанта Победы», который напишут более 2,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала .

Участникам Диктанта будут предложены тесты с 25 вопросами на тему Великой Отечественной войны в военной истории, литературных и художественных произведениях и 4 вариантами ответов.

Диктант Победы направлен на повышение интереса граждан к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и противодействие попыткам фальсификации истории.

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