Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (08:30)

Около 2,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала Воздушно-десантных войск примут участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации Вооруженные Силы Российской Федерации принимают участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Во всех соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова и Новороссийска развернуто 14 площадок для написания «Диктанта Победы», который напишут более 2,5 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала .

Участникам Диктанта будут предложены тесты с 25 вопросами на тему Великой Отечественной войны в военной истории, литературных и художественных произведениях и 4 вариантами ответов.

Диктант Победы направлен на повышение интереса граждан к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и противодействие попыткам фальсификации истории.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Эшелоны с подразделениями ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации по окончании межвидового учения с войсками ЮВО в Крыму
Легендарная группа «Голубые береты» выступила в дальневосточной столице ВДВ – городе Уссурийске
Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение отметило 77-ю годовщину образования
Камышинские десантники в ходе апрельских субботников привели в порядок и благоустроили воинские мемориалы и захоронения советских солдат времен Великой Отечественной войны

Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false