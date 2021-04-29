29.04.2021 (07:00)

Репетиция салютных расчетов состоялась в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Репетицию праздничных салютов, которые состоятся в День Победы в Уссурийске, провели нештатные салютные расчеты артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, а также представители отдельного соединения ВДВ. Тренировка прошла в рамках подготовки к празднованию 76 – й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Артиллеристы отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается около 70 военнослужащих.

При проведении салютов будет задействовано около 20 единиц военной техники. Холостые выстрелы 122-мм гаубиц Д-30 обеспечат звуковое сопровождение салютов, выпущенных из пусковых установок 2А30.

Впервые в День Победы на территории парка «Зеленый остров» в 21 час по местному времени в Уссурийске артиллеристы произведут 30 залпов с интервалом 30 секунд.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице