29.04.2021 (06:30)

Сборная команда военных водителей ВВО из Бурятии представит округ на всеармейском этапе конкурса «Военное ралли – 2021»

Сборная команда военных водителей мотострелкового соединения, дислоцируемого в Республике Бурятия, представит Восточный военный округ (ВВО) на всеармейском этапе конкурса «Военное ралли – 2021» в Кызыле Республики Тува.

Военнослужащие стали лидерами по итогам окружного этапа конкурса, который проходил в Забайкальском крае.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. Первый - индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап - выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий - гонка с преследованием на131 км. Четвертый - командная гонка - военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победительница, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

Команда международного конкурса «Военное ралли» из Бурятии выполняла заезды на грузовых машинах и специальной технике, принятой на вооружение в Российской Федерации.

Помимо команды ВВО в соревнованиях примут участие экипажи Центрального, Южного, Западного военных округов, а также Северного флота, ВДВ и Росгвардии, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится в мае в Кызыле.

Команда победителей представит Россию на международном турнире «Военное ралли-2021» в июле этого года.

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