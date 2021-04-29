29.04.2021 (05:30)

Состоялась первая отправка призывников в войска ВВО в условиях ограничительных противоэпидемиологических мер

На сборном пункте столицы Бурятии Улан-Удэ состоялась первая торжественная отправка в войска более 60 новобранцев в условиях ограничительных противоэпидемиологических мер.

Перед началом торжественного мероприятия подразделения РХБ защиты обработали прилегающую территорию сборного пункта специальным раствором. Транспорт, перевозящий призывников, также был подвержен специальной обработке.

Помимо этого, продезинфицированы помещения выдачи формы, мед кабинеты, казарма временного пребывания, специальные кабинеты для изготовления и выдачи персональных электронных карт и другие служебные помещения.

У родственников молодых людей, прибывших на торжественное мероприятие, на контрольно-пропускном пункте измеряли температуру тела, в случае необходимости выдавали одноразовые маски и обеззараживали руки специальным дезинфицирующим раствором.

На строевом плацу состоялось построение будущих военнослужащих с сохранением социальной дистанции. С напутственными словами выступили ветераны войны, представители правительства республики, заместитель военного комиссар, представитель Иволгинского дацана.

В текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в республике Бурятия, а также в общевойсковых объединениях, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Тихоокеанском флоте.

Особенность весеннего призыва в текущем году в том, что перед началом призывных мероприятий молодых людей вакцинировали новым отечественным препаратом против коронавируса.

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