29.04.2021 (05:00)

Свыше 1,2 тысяч курсантов танковых войск ВВО в Забайкалье приступили к боевым стрельбам в рамках выпускных экзаменов

Более 1,2 тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае приступили к боевым стрельбам из вооружения танка Т-72Б в рамках выпускных экзаменов.

В ходе практической части занятия военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб, как с места, так и в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тыс. метров. Также военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова по движущемуся артиллерийскому орудию и гранатометчику.

При этом курсанты-выпускники показывают навыки и умения в условиях постоянной смены обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.

После сдачи выпускных экзаменов они отправятся в воинские части Восточного военного округа для дальнейшего прохождения службы на штатные воинские должности механик-водитель и наводчик-оператор танка.

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