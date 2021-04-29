Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (05:00)

Свыше 1,2 тысяч курсантов танковых войск ВВО в Забайкалье приступили к боевым стрельбам в рамках выпускных экзаменов

Более 1,2 тысяч курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае приступили к боевым стрельбам из вооружения танка Т-72Б в рамках выпускных экзаменов.

В ходе практической части занятия военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб, как с места, так и в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тыс. метров. Также военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова по движущемуся артиллерийскому орудию и гранатометчику.

При этом курсанты-выпускники показывают навыки и умения в условиях постоянной смены обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.

После сдачи выпускных экзаменов они отправятся в воинские части Восточного военного округа для дальнейшего прохождения службы на штатные воинские должности механик-водитель и наводчик-оператор танка.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники военной полиции ВВО в Бурятии учатся применять нелетальное оружие и спецстредства
Военнослужащие общевойсковой армии ВВО из Забайкалья завоевали первое место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира»
На Сахалине и Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО сдали зачеты по армейской тактической стрельбе
На Сахалине специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО подавили каналы управления БЛА условного противника

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false