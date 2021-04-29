29.04.2021 (04:45)

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц вручил орден Пирогова начальнику инфекционного отделения флотского госпиталя подполковнику Марине Егоровой за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией

Сегодня в клубе главного госпиталя ТОФ во Владивостоке командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в торжественной обстановке вручил орден Пирогова начальнику инфекционного отделения флотского госпиталя подполковнику медицинской службы Марине Егоровой. В соответствии с указом Президента Российской Федерации высокой Государственной наградой отмечен личный вклад офицера в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Командующий флотом поздравил Марину Ивановну с заслуженной наградой и поблагодарил её, а также весь коллектив госпиталя, за образцовое выполнение врачебного долга.

Указом Президента Российской Федерации медалью «За спасение погибавших» награжден старший ординатор хирургического отделения Главного госпиталя ТОФ (город Фокино) капитан Александр Аринушкин. Госнаграды офицер удостоен за мужество, проявленное в период выполнение специальных задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице