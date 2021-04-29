Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (04:30)

На Камчатку прибыл третий новейший противодиверсионный катер, предназначенный для защиты пунктов базирования Тихоокеанского флота

Соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) пополнилось еще одним новейшим противодиверсионным катером проекта «Грачонок». Уже третий по счету катер этого типа будет нести службу в отряде по борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС.

Катера проекта 21980 уже несколько лет обеспечивают надежную охрану пунктов базирования кораблей, судов и подводных лодок ТОФ на Камчатке и отлично зарекомендовали себя в сложных погодных условиях региона.

Новый катер построен на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. «Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Основные тактико-технические данные: Водоизмещение - 138 т, -длина - 31 м, ширина - 9,5 м, Скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Минно-тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку ракетных катеров за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника
Военный комиссариат Приморского края отправил в войска первые команды новобранцев весеннего призыва
Газете Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта» исполнилось 75 лет
На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false