29.04.2021 (08:00)

На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРК С-400



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРК С-400

28 апреля около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трех этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Боевые расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, имитирующие аэродинамические, оперативно-тактические, тактические баллистические цели, крылатые ракеты, а также наземные цели.

Накануне в рамках мероприятия в г. Астрахани был проведен брифинг, в ходе которого начальник Центра БП и БП генерал-майор Алексей Ротько рассказал иностранным военным атташе о об особенностях деятельности Центра. Представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Алексей Литвинов ознакомил военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в Ярославском ВВУ ПВО.

Помимо официальной программы военных атташе зарубежных стран ознакомили достопримечательностями Астраханского кремля и другими культурно-историческими объектами г. Астрахани.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия.

В 2020 году иностранные военные дипломаты посетили более 20 мероприятий. Наиболее крупные из них Армейские международные игры–2020, Военно-технический форум «Армия-2020», заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Мероприятие является плановым, и проводится с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

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