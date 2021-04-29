29.04.2021 (00:30)

Определились финалисты VII Всероссийского межведомственного турнира по киберспорту среди обучающихся довузовских образовательных организаций «Стальная стена-2021»

Определились финалисты VII Всероссийского межведомственного турнира по киберспорту среди обучающихся довузовских образовательных организаций «Стальная стена-2021».

За выход в финал боролись 54 команды из образовательных учреждений Минобороны России, МВД, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС, ФСИН России, многие из которых уже не в первый раз участвуют в этом конкурсе.

Группу «А» седьмых классов возглавили воспитанники филиала Оренбургского президентского кадетского училища (ПКУ), которые с 25 баллами обеспечили себе первое место. Второе место заняла команда Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ). Оставшиеся две путевки в финал достались командам Пермского СВУ и Кызылского ПКУ.

В группе «В» первое место заняли кадеты Ставропольского ПКУ, опередив на три балла команду Тульского СВУ. Тройку замкнула команда Казанского СВУ.

В возрастной группе 10 классов также определились финалисты. В напряженной борьбе первое место в группе «А» заняла команда Уссурийского СВУ, а второе место — команда Омского кадетского военного корпуса, на два балла опередившая команду Кызылского ПКУ. Обладатель бронзовой медали 2019 года команда филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) не смогла пробиться в финал.

В группе «В» в финал вышли команды Пермского СВУ Минобороны и Астраханского СВУ МВД России. Команда от МВД России впервые примет участие в финале.

В группе «С» первое место досрочно заняла команда Ставропольского ПКУ. Вторая путевка в финал в напряженной борьбе досталась команде Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.

В группе «D» борьба за выход в финал продолжалась до последнего тура. В финал пробились команды Петрозаводского ПКУ и Тверского СВУ, занявшие первое и второе место соответственно.

Финал VII Всероссийского межведомственного турнира «Стальная стена-2021» пройдет с 24 по 27 мая в онлайн формате.

Организация турнира осуществляется Департаментом информационных систем Министерства обороны Российской Федерации. Информационную поддержку, судейство и организацию трансляций игр на протяжении всего отборочного этапа осуществляет Ассоциация компьютерного спорта.



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