28.04.2021 (22:30)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в агитационно-пропагандисткой акции «Мы армия страны. Мы – армия народа»

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в специальной агитационно-пропагандистской акации «Мы ? армия страны. Мы – армия народа» на базе агитационного поезда.

Маршрут поезда, протяженностью почти 34 тысячи километров, свяжет города России 64 дня поезд, убывший 25 апреля с Киевского вокзала Москвы, будет источником информации, музеем, интерактивным пространством, поводом для выступления творческих коллективов на железнодорожных станциях, где будет останавливаться.

В проведении акции в городе Санкт-Петербурге на Московском вокзале приняли участие Врио заместителя начальника академии по военно-политической работе полковник Александр Щербаков и военнослужащие академии. Офицеры и научно-педагогические работники академии выступили в качестве гидов.

Они общались с посетителями по тематики шести вагонов: «Дорога памяти» с терминалами для просмотра сведений о ветеранах, зоны вооружения и боевой техники времён Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, информацией по истории создания комплекса Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации; «Современная армия», раскрывающий новейшие достижениях современной армии всех видов (родов) войск; «Победа над невидимым врагом» освещающего актуальные темы о работе военных медиков в период пандемии, оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией другим странам; «Армия России»; «Молодежь ­ авангард поколения» с экспозициями, отражающими место и роль молодёжи в повседневной жизни ВС РФ, оборудованный кинозалом и комплексом интерактивных тренажеров; «Цветные революции» с кино-фотодокументальными свидетельствами, архивными материалами.

Личный состав академии также работали с посетителями акции на соответствующих тематическим вагонам четырех платформах с образцами новейшей техники и вооружения ВС РФ.

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