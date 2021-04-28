28.04.2021 (22:15)

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого стали призерами Международной олимпиады курсантов по информатике

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого стали призерами Международной олимпиады курсантов по информатике.

Олимпиада прошла на базе Военной академии связи им. С.М.Буденного. В ней приняли участие команды высших военно-учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Награды победителям и призерам в абсолютном личном первенстве среди команд с общей подготовкой вручил начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков и начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман.

Участников и гостей Олимпиады поздравляли артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

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