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29.04.2021 (04:00)

Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации успешно выполнив задачи контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после успешной сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, проходившей на полигонах Западного военного округа.

Мотострелки вернулись в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Торжественная церемония встречи военнослужащих прошла на железнодорожной станции Луостари в Печенгском районе Мурманской области. В церемонии приняло участие командование отдельной мотострелковой бригады, а также родные и близкие военнослужащих.

В ходе учений, проходивших на полигоне Лужский в Ленинградской области, военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи контрольной проверки за зимний период обучения и подтвердили свою высокую боевую готовность к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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