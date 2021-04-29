29.04.2021 (04:00)

Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации успешно выполнив задачи контрольной проверки за зимний период обучения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации успешно выполнив задачи контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после успешной сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, проходившей на полигонах Западного военного округа.

Мотострелки вернулись в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Торжественная церемония встречи военнослужащих прошла на железнодорожной станции Луостари в Печенгском районе Мурманской области. В церемонии приняло участие командование отдельной мотострелковой бригады, а также родные и близкие военнослужащих.

В ходе учений, проходивших на полигоне Лужский в Ленинградской области, военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи контрольной проверки за зимний период обучения и подтвердили свою высокую боевую готовность к выполнению задач по предназначению.

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