29.04.2021 (03:45)
Подразделения связи ЦВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки
Подразделения связи Центрального военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки за зимний период обучения.
Военнослужащие совершают погрузку техники на железнодорожные платформы для совершения комбинированного марша. В ходе контрольных занятий связисты отработали развертывание полевых пунктов управления, создание защищенных каналов связи для непрерывного управления войсками в условиях сложной помеховой обстановки.
Особое внимание уделялось комплексной защите и маскировке пунктов управления от средств разведки, ударов с воздуха и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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