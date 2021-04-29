29.04.2021 (03:45)

Подразделения связи ЦВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения связи ЦВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки

Подразделения связи Центрального военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие совершают погрузку техники на железнодорожные платформы для совершения комбинированного марша. В ходе контрольных занятий связисты отработали развертывание полевых пунктов управления, создание защищенных каналов связи для непрерывного управления войсками в условиях сложной помеховой обстановки.

Особое внимание уделялось комплексной защите и маскировке пунктов управления от средств разведки, ударов с воздуха и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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