Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2021 (03:30)

Командные пункты управления общевойсковой армии ЗВО последними возвращаются в места постоянной дислокации войск в Воронеж

Командные пункты управления общевойсковой армии Западного военного округа последними возвращаются в места постоянной дислокации в Воронеж.

На полигоне «Погоново» было развёрнуто свыше 10 полевых командных пунктов управления, которые поддерживали устойчивую и непрерывную связь на расстоянии свыше тысячи километров и поддерживали единую систему управления войсками.

В пункты постоянной дислокации радиостанции расчёты коротких и ультракоротких волн Р-166, радиорелейных станций Р-419Л1, командно-штабных машин Р-149АКШ, современных машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» возвращались в сопровождении сотрудников 47-й военной автоинспекции.

Всего к управлению в полевых условиях было привлечено свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО открыл выставку, посвящённую службе царских офицеров в Красной армии
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области провели учение по особенностям действий рейдовых подразделений
Инженеры общевойсковой армии ЗВО проводят противопожарные мероприятия в Центрально-Чернозёмном регионе в связи с повышением пожарной опасности
На российской военной базе в Таджикистане завершаются последние приготовления к «Диктанту Победы»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false