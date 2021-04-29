29.04.2021 (03:30)
Командные пункты управления общевойсковой армии ЗВО последними возвращаются в места постоянной дислокации войск в Воронеж
Командные пункты управления общевойсковой армии Западного военного округа последними возвращаются в места постоянной дислокации в Воронеж.
На полигоне «Погоново» было развёрнуто свыше 10 полевых командных пунктов управления, которые поддерживали устойчивую и непрерывную связь на расстоянии свыше тысячи километров и поддерживали единую систему управления войсками.
В пункты постоянной дислокации радиостанции расчёты коротких и ультракоротких волн Р-166, радиорелейных станций Р-419Л1, командно-штабных машин Р-149АКШ, современных машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» возвращались в сопровождении сотрудников 47-й военной автоинспекции.
Всего к управлению в полевых условиях было привлечено свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.