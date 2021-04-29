29.04.2021 (03:30)

Командные пункты управления общевойсковой армии ЗВО последними возвращаются в места постоянной дислокации войск в Воронеж



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командные пункты управления общевойсковой армии ЗВО последними возвращаются в места постоянной дислокации войск в Воронеж

Командные пункты управления общевойсковой армии Западного военного округа последними возвращаются в места постоянной дислокации в Воронеж.

На полигоне «Погоново» было развёрнуто свыше 10 полевых командных пунктов управления, которые поддерживали устойчивую и непрерывную связь на расстоянии свыше тысячи километров и поддерживали единую систему управления войсками.

В пункты постоянной дислокации радиостанции расчёты коротких и ультракоротких волн Р-166, радиорелейных станций Р-419Л1, командно-штабных машин Р-149АКШ, современных машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» возвращались в сопровождении сотрудников 47-й военной автоинспекции.

Всего к управлению в полевых условиях было привлечено свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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