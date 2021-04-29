29.04.2021 (03:15)

Эшелоны с подразделениями ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации по окончании межвидового учения с войсками ЮВО в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Эшелоны с подразделениями ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации по окончании межвидового учения с войсками ЮВО в Крыму

Эшелоны с подразделениями Воздушно-десантных войск, принимавших участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, прибывают в пункты постоянной дислокации.

На станцию «Тоннельная» в Краснодарском крае прибыло два эшелона с десантно-штурмовыми подразделениями артиллерии Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Совершив перевозку железнодорожным транспортом по маршруту Симферополь-Керчь-Тоннельная, эшелоны прибыли на станцию, где была проведена разгрузка боевых машин десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона», 122-мм гаубиц Д-30, а также техники тыла и связи.

По окончании разгрузки был совершен марш в объединенный парк соединения на полигоне «Раевский», где техника будет обслужена и поставлена в режим хранения.

Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице