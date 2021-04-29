29.04.2021 (03:15)
Эшелоны с подразделениями ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации по окончании межвидового учения с войсками ЮВО в Крыму
Эшелоны с подразделениями Воздушно-десантных войск, принимавших участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, прибывают в пункты постоянной дислокации.
На станцию «Тоннельная» в Краснодарском крае прибыло два эшелона с десантно-штурмовыми подразделениями артиллерии Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
Совершив перевозку железнодорожным транспортом по маршруту Симферополь-Керчь-Тоннельная, эшелоны прибыли на станцию, где была проведена разгрузка боевых машин десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона», 122-мм гаубиц Д-30, а также техники тыла и связи.
По окончании разгрузки был совершен марш в объединенный парк соединения на полигоне «Раевский», где техника будет обслужена и поставлена в режим хранения.
Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ.