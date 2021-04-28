28.04.2021 (22:00)

Новейший корабль противоминной обороны «Петр Ильичёв» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Сегодня, 28 апреля на Средне-Невском Судостроительном Заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12700.

В торжественном мероприятии принял участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Владимир Королёв, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов, а также работники и ветераны АО «СНСЗ». Право разбить традиционную бутылку шампанского о корпус корабля предоставили заслуженному сотруднику завода – начальнику отдела систем автоматизированного проектирования Александре Кирюшкиной.

В своем выступлении перед кораблестроителями, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Средне-Невский Судостроительный Завод в полной мере освоил серийное строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700, которые отличаются превосходными характеристиками в своем классе и неоднократно доказали это, выполняя широкий спектр задач в составе Военно-Морского Флота»

«Главное командование ВМФ РФ рассматривает возможность заказа еще одной серии кораблей противоминной обороны проекта 12700. Кораблей много не бывает... Думаю, будем дополнительно заказывать серию данных королей. Они отвечают вызовам и угрозам на море», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии спуска на воду корабля ПМО «Петр Ильичев» на «Средне-Невском судостроительном заводе». Главком ВМФ, также, подчеркнул, что «у кораблей проекта «большой модернизационный запас. При создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии и аналогов у этих кораблей в мире нет. Андреевский флаг на "Петре Ильичеве" поднимут уже в этом году — раньше запланированных сроков»

В свою очередь Председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, выступая перед корабелами завода, сказал «Корабль удалось сдать в срок и без ущерба качеству, несмотря на пандемию коронавируса. Он станет достойным пополнением корабельного состава ВМФ. Поздравляю судостроителей Средне-Невского Судостроительного Завода со знаменательным событием, которое еще раз доказывает преимущества и лучшие традиции нашего военного кораблестроения».

В январе текущего года, после завершения работ по формированию корпуса корабля, насыщению его системами и механизмами, специалисты верфи вывели тральщик из эллинга. Корабелами СНСЗ выполнена установка надстройки, осуществлён монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

После спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичёва» ВМФ РФ ожидается в конце 2021 года.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Корабли противоминной обороны проекта 12700:

Водоизмещение – около 890 тонн;

Длина – около 62 м;

Ширина – около 10 м;

Полная скорость хода - около 16 узлов;

Экипаж - 44 чел.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице