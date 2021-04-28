28.04.2021 (21:45)
Легендарная группа «Голубые береты» выступила в дальневосточной столице ВДВ – городе Уссурийске
В рамках концертного тура группы «Голубые береты» в Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся большой концерт перед ветеранами, военнослужащими, гражданским персоналом соединения и членами их семей.
В последний раз легендарная группа выступала в соединении в далеком 1992 году.
В ходе полуторачасового концерта, прошедшего на сцене клуба Уссурийского соединения ВДВ, заслуженные артисты России исполнили свои лучшие песни, которые были тепло встречены зрителями. А одна из песен была посвящено городу Уссурийску и десантно-штурмовому соединению, дислоцированному в этом городе.
В заключении концерта артисты вместе со всем залом исполнили гимн Воздушно-десантных войск «Синева».
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