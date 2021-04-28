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28.04.2021 (21:30)

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО открыл выставку, посвящённую службе царских офицеров в Красной армии

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе торжественной церемонии открыл выставку «Долг и судьба: военспецы на службе Республики Советов» в Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС РФ.

Выставочный проект посвящен судьбам офицеров русской императорской армии, которые после революционных событий 1917 года перешли на сторону Советской власти. В Красной армии их называли военспецами. Материалы выставки рассказывают о представителях русского офицерства, вставших на сторону Советской власти. Гостям демонстрируются награды, личные вещи, фотографии и документы, отражающие жизненный путь таких ключевых персоналий, как выдающиеся командиры А.Е. Снесарев, Д.М. Карбышев, М.Н. Тухачевский, а также рядовых представителей офицерского корпуса, вовлеченных в события тех лет.

Материалы экспозиции рассказывают об обучении и службе офицеров, о преподавательской работе военспецов в 1920 - 1930-е годы, о репрессиях, которым подверглись многие из них в это время.

В экспозиции представлены документы из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Государственного архива Волгоградской области, Российской государственной библиотеки, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького и частных коллекций.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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