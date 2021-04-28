28.04.2021 (21:15)

Командующий Балтийским флотом вручил исторические знамена мотострелковым полкам армейского корпуса

В городе Гусеве Калининградской области командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса флота исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков, с которыми воины прославленных частей прошли всю Великую Отечественную Войну.

Как отметил во время торжественного вручения исторических знамен командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, полки участвовали во всех значимых битвах Великой Отечественной войны, сыграли выдающуюся роль в обороне Москвы и Сталинграда, в боях за Кёнигсберг, внеся весомый вклад в победу над фашисткой Германией.

В рамках мероприятия в гарнизонном Доме офицеров города Гусева была развёрнута передвижная выставка Музея Боевой Славы 18-й дивизии. Соединение, в которое входили 275-й и 280-й полки, было сформировано осенью 1939 года в Новосибирске, боевой путь полки начали под Москвой в июле 1941 года, участвовали в штурме Кенигсберга победной весной 1945 года.

На торжественной церемонии передачи знамен личному составу мотострелковых полков армейского корпуса присутствовали ветераны Вооруженных сил и будущее поколение защитников Отечества - кадеты и юнармейцы.

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