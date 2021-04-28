28.04.2021 (21:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Дмитрий Карасёв завоевал «золото» на третьем этапе Кубка России по велоспорту BMX

В Пензе завершился третий этап Кубка России по BMX-спорту. В течение двух дней 250 велорейсеров со всей страны покоряли виражи и горки велотрека «Сатурн».

Победителем заездов стал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Дмитрий Карасёв из Мордовии. С результатом 22 очка армеец опередил своего земляка Владислава Неяскина (18 очков) и москвича Егора Тоянова (15 очков), которые заняли второе и третье места соответственно. При этом в классической гонке Дмитрий Карасев лидировал два дня подряд. Также военнослужащий выиграл гонку на время, хотя медали на этапе Кубка России за этот вид соревнований не давали.

«Выступление оцениваю отлично, так как был хорошо готов и выиграл почти все заезды, — рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара Дмитрий Карасев, — также одержал победу в финале двух дней гонки «Классик». Конкуренция на данном этапе Кубка была достаточно серьёзной. Все соперники очень сильные, а некоторые являются членами сборной команды России».

Поделился Дмитирй Карасев и небольшими трудностями, с которыми столкнулся на треке: «В первый день гонок не было никаких проблем, было тепло и, что самое главное, трек был сухой и не доставлял неудобств. Но во второй день погода испортилась, начался дождь с сильным ветром. Трек был влажным и во время прыжков сносило вбок. Но это не помешало завоевать «золото».

Добавим, что по итогам третьего этапа армейский спортсмен занимает вторую строчку в общем зачете Кубка России. Следующий, четвертый этап Кубка пройдет с 13 по 15 мая в Брянске. В конце мая Дмитрий Карасев также планирует отправится в Латвию на Кубок Европы. Турнир станет для него первым за последние два года выездом на европейский трек, поэтому спортсмен не скрывает, что будет тяжело и ставит реалистичные задачи — пройти как можно дальше.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице