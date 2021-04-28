28.04.2021 (20:45)

Объединенному штабу ОДКБ — 18 лет

Ровно 18 лет назад главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, приняли решение о создании постоянно действующего рабочего органа — Объединенного штаба ОДКБ.

На Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств – членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств – членов, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что авторитет, заслуженный многонациональным коллективом Объединенного штаба на протяжении своего существования, позволяет сегодня принимать активное участие в построении военной составляющей системы Коллективной безопасности ОДКБ, в обеспечении мирного будущего, целостности и стабильного развития государств – членов ОДКБ.

Все эти годы деятельность Объединенного штаба была направлена на организацию выполнения решений глав государств – членов ОДКБ и руководителей оборонных ведомств, развитие военной составляющей и механизмов кризисного реагирования, а также на совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ с учетом приоритетных направлений, предлагаемых государствами на период председательства в Организации.

Важно, что несмотря на вызванные объективными причинами сложности, в частности в 2020 году, мероприятия, направленные на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ, выполнены. По результатам совместной работы подготовлены предложения и соответствующие документы по всем направлениям военной составляющей ОДКБ.

«Выражаю уверенность, что единство, взаимопонимание и профессионализм коллектива Объединенного штаба позволят и в дальнейшем успешно выполнять возложенные на нас задачи», — отметил, поздравляя личный состав, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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