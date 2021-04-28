28.04.2021 (20:30)

Экипаж ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» в рамках сдачи курсовой задачи провел торпедные стрельбы в Балтийском море

В рамках сдачи курсовой задачи Л-3 экипаж дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 выполнил торпедные стрельбы практическими боеприпасами из подводного положения в акватории Балтийского моря.

Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции малый противолодочный корабль Балтийского флота «Алексин».

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды. Эффективность применения торпедного оружия экипажем подводной лодки будет оценена после получения данных о наведении торпед в условиях лаборатории.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.

Выполнение ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» элементов курсовой задачи Л-3 в море обеспечивают экипажи боевых кораблей, спасательных судов и морская авиация Балтийского флота

Справочно:

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — российская ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка». Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок» и обладает обновленным инерциальным навигационным комплексом, БИУС новейшего образца и современным ракетно-торпедным вооружением.

ДЭПЛ этого проекта предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих подводных лодок — низкий уровень шумности.

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