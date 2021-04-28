28.04.2021 (20:15)

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Подготовка к параду у летчиков началась в начале месяца. Сперва выполнялись одиночные полеты в районе мест базирования, потом проходили тренировки в составе тактических групп, а сейчас — тренировочные полеты над Калининградом.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов в Калининградской области — Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще одну тренировку над городом и генеральную репетицию 30 апреля и 7 мая.

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