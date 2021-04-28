28.04.2021 (20:00)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов выступил в Военном университете с заключительной лекцией в рамках курса «Психологическая оборона»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках образовательного проекта Минобороны России «Армия и общество» выступил в Военном университете с заключительной лекцией курса «Психологическая оборона».

«Я убежден, что выпускники этого года, этого курса пополнят отряд профессионалов нового формата, которые готовы отстаивать интересы нашей Родины в новом цифровом измерении», — сказал замглавы военного ведомства.

В рамках образовательного проекта Министерства обороны «Армия и общество» в курсе лекций «Психологическая оборона» принимали участие: руководящий состав Минобороны России, российские журналисты и телеведущие, известные политики, экономисты, деятели искусства. Все они внесли значительный вклад в формирование курса, делились знаниями с курсантами, а также слушателями.

По окончании встречи генерал-полковник Андрей Картаполов вручил ведомственные медали и грамоты экспертам курса.

Справочно:

Впервые методы защиты массового сознания от манипуляций извне обобщили на круглом столе, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Представители армии, психологи, юристы, журналисты, ученые, депутаты Государственной Думы РФ рассмотрели накопленный мировой опыт психологической обороны с разных точек зрения и предложили подходы, которые помогут противостоять вызовам в этой области. После этого в Военном университете Минобороны России был создан специальный курс для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств.



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