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28.04.2021 (19:45)

Специалисты ЦККП внесли в Главный каталог космических объектов информацию о новых космических объектах

Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке «Фрегат» и 36 космических аппаратах «Ван Веб» (One Web).

После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных 26 апреля с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б», офицеры ЦККП провели анализ и обработку координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов ЦККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В каталоге содержится информация о 1,5 тыс. показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточных для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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