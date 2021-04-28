28.04.2021 (19:30)
Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова завершили сведение с орбиты разгонного блока «Фрегат»
После выведения на орбиту 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания), запущенных ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 26 апреля, специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения завершили проведение операций по сведению разгонного блока (РБ) «Фрегат» с целевой орбиты космических аппаратов.
Сведение с орбиты РБ «Фрегат» было осуществлено за счет включения двигательной установки с целью придания ему импульса, необходимого для схождения с орбиты над акваторией несудоходных районов Тихого океана.
Новости по теме:
На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С»
Иностранные военные атташе посетили Центр боевой подготовки и боевого применения ВКС в Астраханской области
В Центре боевой подготовки и боевого применения ВКС в Астраханской области прошел шахматный турнир «Кубок Победы»
Метки: