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28.04.2021 (19:30)

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова завершили сведение с орбиты разгонного блока «Фрегат»

После выведения на орбиту 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания), запущенных ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 26 апреля, специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения завершили проведение операций по сведению разгонного блока (РБ) «Фрегат» с целевой орбиты космических аппаратов.

Сведение с орбиты РБ «Фрегат» было осуществлено за счет включения двигательной установки с целью придания ему импульса, необходимого для схождения с орбиты над акваторией несудоходных районов Тихого океана.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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