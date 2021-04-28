28.04.2021 (19:20)

Юнармейцы Санкт-Петербурга встретили тематический поезд Минобороны России

Тематический поезд Минобороны России с юнармейским вагоном сделал остановку в Санкт-Петербурге. В рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» он отправился в путь 25 апреля с Киевского вокзала Москвы.

Город на Неве стал вторым пунктом в маршруте движения эшелона. Ранее состав побывал в Великом Новгороде. Стоянка в Северной столице всего два часа, поэтому желающие ознакомиться с экспозициями начали собираться на перроне задолго до прихода поезда.

Посмотреть действительно есть на что, утверждают те, кто уже видел «начинку» особого состава. 17 вагонов музея на колесах повествуют о ратных подвигах защитников Отчества. Здесь и трофейные экспонаты, и образцы новейшей техники, стоящей на вооружении Российской Армии. Но, пожалуй, самая популярная и самая востребованная площадка — юнармейская. Вагон, посвященный деятельности движения, пояснил лидер Юнармии Никита Нагорный, разделен на восемь тематических зон.

«Каждая из них рассказывает об основных направлениях нашей работы и взятых вершинах с момента создания организации. Совсем скоро, в конце мая, мы отпразднуем свой первый юбилей — пять лет. Все это время мы помогаем молодежи выбирать правильные жизненные ориентиры. Сегодня они — подростки, а завтра им управлять страной. Вот тут все знания и навыки, полученные в Юнармии, и пригодятся», — подчеркнул начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

По случаю прибытия тематического поезда на перроне вокзала организовали прием в ряды движения. Юнармейские значки торжественно вручили 70 новобранцам. Теперь в Северной столице будет действовать на четыре юнармейских отряда больше.

Гостям самого креативного и молодежного вагона предложили проверить свои знания и зрительную память, поучаствовав в конкурсе по сбору спилс-карты. Любители военно-прикладных видов спорта попробовали себя в сборке-разборке оружия. Тем, кто мечтает о профессиональной карьере журналиста, показали площадку «Школы юных корреспондентов». Учебные центры юнкоров есть не только в Москве, но и в Севастополе, Архангельске, Красноярском крае и других российских регионах. До самого отхода состава в юнармейском вагоне был аншлаг. Следующая остановка — Мурманск.

Напомним, юнармейский вагон в составе тематического поезда Минобороны России отправился с Киевского вокзала в Москве. Он проследует до Владивостока с остановкой в более чем 50 крупных российских городах. На железнодорожных станциях все желающие смогут ознакомиться с представленной экспозицией самого популярного молодежного движения страны. Планируется, что состав преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

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