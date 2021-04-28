28.04.2021 (19:00)

Столичные юнармейцы провели мини-парады для фронтовиков, поздравив их с 76-й годовщиной Великой Победы

Столичные юнармейцы провели мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, поздравив их с 76-й годовщиной Победы.

Торжественным строем ребята прошли по улице Вешних вод, где живет Евгений Чекменов, воевавший на Ленинградском, Закавказском и Юго-Западных фронтах в пехоте и ПВО. А чуть позже локальный праздник состоялся на проспекте Мира для Валентина Бармина, который в 1944 году ушёл на фронт добровольцем, командовал санитарным взводом и воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

В честь Героев войны, которые не смогут лично присутствовать 9 мая на Красной площади, были организованы показательные выступления воспитанников школы Почетного караула Центрального дома Юнармии, ансамбля «Юные патриоты» и центрального духового оркестра Юнармии.

В прошлом году в условиях пандемии поздравление участников войны приобрело свои особенности: из-за распространения коронавирусной инфекции пришлось соблюдать дистанцию и беречь пожилых людей. Они не могли присутствовать на торжественных мероприятиях, проводимых в их честь. Под окнами ветеранов в день парада Победы выступали профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, читали стихи и пели песни. Юнармейцы не могли остаться в стороне. Каждый понимает, как важно поздравить фронтовиков с их днем и выразить им благодарность.

«Я изучал историю. Я знаю, как тяжело далась Победа в этой страшной войне. Для меня ветераны — это живые легенды, они — герои. Большая честь и огромная радость участвовать в этом параде, прикоснуться к Великой Победе, порадовать тех людей, которым мы обязаны своими жизнями», — поделился впечатлениями юнармеец Данила Григорьев.

Акцию «Парад у дома» подхватят во всех регионах России. До главного праздника страны юнармейцы планируют провести несколько десятков локальных торжеств.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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