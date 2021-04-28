28.04.2021 (18:50)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Иван Луканин — чемпион Свердловской области по самбо серди юниоров

Военнослужащий спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Иван Луканин победил на первенстве Свердловской области по самбо среди юниоров и получил право представлять свой регион на отборочном этапе среди спортсменов Уральского федерального округа, где будут разыграны путёвки на V летнюю Спартакиаду молодёжи России.

Первенство Свердловской области прошло в спорткомплексе «Балтым» (г. Верхняя Пышма). По отзывам организаторов, конкуренция на соревнованиях была очень высокой, ведь только победитель получал право бороться на следующем, окружном этапе за путёвку на V летнюю Спартакиаду молодёжи России.

В весовой категории до 79 кг, где выступил Иван Луканин, боролось восемь спортсменов. Армеец сумел завоевать победу, на втором месте оказался Данил Лихачёв, «бронзу» поделили между собой Кирилл Ядрышников и Владислав Аслаев.

Иван Луканин тренируется в екатеринбургском спортивном клубе «Родина» под началом Олега Бородина, является чемпионом первенства мира (Сербия, 2020 г.) и бронзовым призёром первенства Европы (Кипр, 2019 г.).

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