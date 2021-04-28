28.04.2021 (18:35)

Команда ВМедА завоевала первое место на всеармейском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета»

27 апреля в Доме офицеров Южного военного округа состоялась церемония закрытия всеармейского этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета». С торжественной речью к победителям и участникам соревнований обратился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Он поздравил участников с успешным выступлением и объявил четвертый всеармейский этап по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» закрытым.

На торжественной церемонии прошло награждение победителей и состязаний. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова была представлена в большинстве номинаций.

Победителем индивидуального зачета у среднего и младшего медицинского персонала стали курсант 8 факультета Военно-медицинской академии ефрейтор Елизавета Богомолова и курсант 8 факультета сержант Аслан Исмаилов. У врачей победителем в личном зачете стал гвардии майор медицинской службы Сергей Помощников.

Первое место среди женщин-врачей заняла представитель Южного военного округа гвардии майор медицинской службы Адэлия Калинина.

Первое общекомандное место завоевала команда Военно-медицинской академии. На втором месте команда Южного военного округа, на третьем — Западного военного округа.

В этом году в соревнованиях принимали участие мужские и женские команды ВМедА, ВКС, ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, СФ, ВДВ, РВСН, 12 ГУ МО РФ и ДОСААФ.

С 19 по 26 апреля соревнования проходили в два этапа на полигоне Шалхи среди специалистов медицинской службы в рамках индивидуального и командного первенств. На первом этапе победитель личного первенства (индивидуальное мастерство) определялся по сумме баллов, набранных в стрельбе из штатного оружия, преодоления полосы препятствий, состязаний по демонстрации профессиональных навыков с использованием симуляционного оборудования и специальной подготовке – оказание помощи раненому на поле боя. Второй этап определял лучшие команды – мужскую и женскую. Участники должны быстро и безошибочно выполнить задачу на тактическом поле с оказанием помощи раненому и эвакуацией.

Соревнования Всеармейского этапа не только определяют лучших специалистов младшего, среднего и офицерского звена медицинских специалистов Вооруженных Сил, но и являются отборочным этапом в сборную России на международные игры «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр, которые пройдут в Узбекистане.

Всеармейские соревнования военно-медицинское многоборье «Военно-медицинская эстафета» — это комплекс военно-спортивных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Соревнования проводятся в целях определения наиболее подготовленных специалистов медицинской службы, обмена опытом в тактических приемах и способах оказания медицинской помощи на поле боя.

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