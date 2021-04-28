28.04.2021 (18:25)

Кафедре физической подготовки Военно-медицинской академии исполнилось 90 лет

Кафедре физической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова исполнилось 90 лет.

28 апреля 1931 года бригадный врач 1 ранга Георгий Карлович Бирзин стал первым начальником кафедры. Этой дате была посвящена межвузовская научно-практическая конференция, которая прошла в актовом зале спортивного комплекса.

Впрочем, преподавание дисциплины в Военно-медицинской академии началось намного раньше. В 1900 году по инициативе ряда прогрессивных профессоров академии была образована Комиссия по физическим упражнениям студентов. Для обучающихся стали проводиться занятия по гимнастике, фехтованию, катанию на коньках, игре в городки, верховой езде. Так что введение в образовательный процесс академии занятий по физическому воспитанию можно вести именно с 1900 года.

Во время эвакуации академии в Самарканд в 1941 году кафедра физической культуры и медицинского контроля за физической подготовкой и спортом была упразднена, а курс врачебного контроля передан на кафедру физиотерапии, но даже в таких, казалось бы, невероятных для научно-исследовательской работы условиях военного времени, научные исследования не прекращались. До последнего дня войны сотрудники кафедры во главе с кандидатом медицинских наук А.Н. Крестовниковым лечили раненых в госпиталях фронта и тыла, в том числе по разработанной ими методике восстановления раненых средствами лечебной физической культуры.

Кафедра неоднократно меняла свое название, но одно оставалось неизменным — здесь работали и работают высококвалифицированные специалисты со дня её образования и до настоящего времени.

В разные периоды времени на кафедре проходили военную службу и работали выдающиеся специалисты: заслуженный мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, чемпион 1-й Всесоюзной Спартакиады народов СССР Иван Потанин; доктор медицинских наук, профессор полковник Леонид Королев — начальник кафедры с 1961 года; многократный чемпион и рекордсмен СССР и Вооруженных Сил СССР в беге на 100 м кандидат медицинских наук, доцент полковник медицинской службы Василий Цыганков, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР, главный травматолог Министерства обороны СССР генерал-майор медицинской службы Сергей Ткаченко; заслуженный тренер РСФСР и России, заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин, проработавший на кафедре 60 лет и многие другие.

С февраля 2020 года кафедру возглавляет полковник Алексей Анатольевич Марьин, кандидат педагогических наук, доцент. «В своё время в спорте я проявлял высокую активность, был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, неоднократно был призёром Вооружённых Сил СССР, и хотя это уже в прошлом, могу сказать, что участие в спортивных мероприятиях не прекратил до сих пор», — рассказывает полковник Алексей Марьин, добавляя, что в своей работе на кафедре старается не только бережно сохранить её накопленные славные традиции, но и на новом организационно-методическом уровне всячески их преумножить.

В октябре 2018 года кафедра переехала в новый спортивный комплекс, оснащённый по самому высокому классу и соответствующий всем предъявляемым требованиям к спортивным сооружениям такого типа: многофункциональные спортивные залы с высокой пропускной способностью, 25-метровый бассейн, специализированные спортивные залы, актовый зал, зал заседаний и другие помещения спортивного комплекса. Все это обеспечило проведение не только всех видов занятий по дисциплине «Физическая подготовка» в полном объёме, но и проведение как учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта, так и многочисленных соревнований различного уровня. Кроме основной спортивной базы, в академии в учебном центре в Красном Селе построены великолепные спортивные сооружения, в том числе стадион и закрытый тир.

На кафедре трудятся более 20 сотрудников, две трети из которых военнослужащие. Среди них один доктор наук, два профессора и семь кандидатов наук, имеющих учёное звание доцента. Кроме этого, среди профессорско-преподавательского состава девять мастеров спорта России, четыре заслуженных тренера СССР и России. Отдельные преподаватели имеют звание мастера спорта по двум и более видам спорта».

Особое место в деятельности кафедры занимает подготовка военнослужащих к участию в конкурсе Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета». Она получила в академии не только своё развитие, но и широкую популярность, поскольку это, прежде всего, военно-прикладный вид спорта, что особенно важно для курсантов и слушателей факультетов подготовки врачей. По словам Алексея Марьина, преподавателями кафедры накоплен огромный опыт по подготовке и участию команд в крупных международных соревнованиях, а также в организации их проведения, накоплен бесценный опыт работы с иностранными делегациями.

27 апреля во Владикавказе завершился очередной всеармейский этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который является отбором спортсменов в сборную Вооруженных Сил России на Армейские международные игры. Команда Военно-медицинской академии в очередной раз подтвердила свой высокий уровень, заняв первое место в общем зачете. Еще несколько участников команды стали победителями в индивидуальном первенстве.



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