28.04.2021 (18:11)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области провели учение по особенностям действий рейдовых подразделений

Мотострелки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Криница в Воронежской области провели учение по особенностям действий рейдовых подразделений.

Согласно замыслу мероприятия, мотострелковые подразделений, усиленные танковой ротой, должны были в отрыве от основных сил обеспечить продвижение в глубину обороны противника и провести уничтожение техники тылу условного противника.

Во время движения в тыл противника военнослужащие действовали по поступающей информации от разведывательных подразделений, а также от боковой походной заставы, наблюдавшей за наиболее угрожаемым флангом. Прохождение через минно-взрывные заграждения обеспечивал инженерно-сапёрный взвод.

После успешного прохода в тыл мотострелки устроили рейд и поразили мишени, имитировавшие ключевые объекты инфраструктуры и живую силу противника, выведя из строя инженерные сооружения, узлы связи, а также разрушив боевой порядок эшелонов.

В ходе отступления, завершив успешный рейд, военнослужащие произвели условное минирование, что не позволило войскам противника своевременно отступить на заранее подготовленные рубежи.

Всего к учению привлекалось свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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