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28.04.2021 (17:55)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО проводят противопожарные мероприятия в Центрально-Чернозёмном регионе в связи с повышением пожарной опасности

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области, проводят противопожарные мероприятия в регионах Центрального Черноземья в связи с повышением пожарной опасности.

Из-за аномального роста температуры (с 2 до 20 градусов) уровень пожарной опасности в регионе вырос до третьего уровня. Ввиду периода контрольной проверки боевой готовности проводится множество учений, на которых велика вероятность возгорания сухой растительности.

Инженеры проводят мероприятия по опиловке и вывозу упавших и поврежденных деревьев при помощи инженерных машин разграждения ИМР-2 и инженерной электростанции ЭД-30-АИ, очищают участки лесов и полей от сухой растительности, задействуя роторные траншейные экскаваторы МДК-3, а также проводят подготовки пожарных водоёмов.

Также военнослужащие инженерных подразделений принимают участие в тренировках по инженерным аварийно-спасательным работам и переправке пожарной техники через водоёмы.

Всего к проведению противопожарных мероприятий на территории Центрального Черноземья привлечено более 300 военнослужащих инженерных подразделений ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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