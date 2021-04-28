28.04.2021 (17:44)

В Свердловской области прошла первая совместная тренировка пролета авиации ЦВО в рамках подготовки к военному параду в Екатеринбурге

Летчики Центрального военного округа (ЦВО) провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над аэродромом в Свердловской области в рамках подготовки к проведению военного парада в Екатеринбурге, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки над аэродромом пролетело 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Самолеты и вертолеты взлетели с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, пролетели в составе пар на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров.

В ходе первой совместной тренировки экипажи различных типов воздушных судов отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для своевременного, с точностью до секунды, пролета над главной площадью уральской столицы в День Победы. Ранее летный состав ЦВО отработал слаженность в составе пар на аэродромах базирования.

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