28.04.2021 (17:30)

Всадники в форме кавалеристов времен Великой Отечественной войны впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Всадники в форме военнослужащих казачьих кавалерийских частей времен Великой Отечественной войны впервые примут участие в параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

«Конный парадный расчет в казачьей форме времен Великой Отечественной войны со знаменами воинских частей, сформированных на Урале, впервые пройдет в строю парада войск Екатеринбургского гарнизона», — сказал генерал-майор Рустам Миннекаев.

Он добавил, что 11 всадников пройдут по площади 1905 года вслед за пешими парадными расчетами, предваряя проезд механизированной колонны.

«Включение кавалеристов в состав парадного расчета призвано напомнить о вкладе кавалерии Красной Армии в победу над врагом», — уточнил генерал-майор Рустам Миннекаев.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в этом году в границах ответственности ЦВО в регионах Урала, Сибири, Поволжья, а также на военных базах в Киргизии и Таджикистане пройдут три военных парада и свыше 50 торжественных прохождений войск.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Минобороны России, будет задействовано около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Справочно:

К началу Великой Отечественной войны кавалерийские части Красной Армии насчитывали около 78 тыс. человек. Именно силы кавалерии с осени 1941 года и до середины 1942 года выполняли основные задачи подвижных соединений РККА. Советские кавалеристы покрыли себя неувядаемой славой в ходе Белорусской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской и Дебреценской операций и других сражений.

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