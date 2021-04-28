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28.04.2021 (17:15)

На российской военной базе в Таджикистане завершаются последние приготовления к «Диктанту Победы»

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане завершают последние приготовления для участия в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Для акции подготовлено три площадки в Душанбе, Бохтаре и Нуреке.

Участникам диктанта будут предложены 25 вопросов на знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант пройдет в форме тестирования. На каждый вопрос участнику акции будет предложено четыре варианта ответа, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Также в написании диктанта примут участие семьи военнослужащих, гражданский персонал воинских частей и юнармейцы.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» — это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого России, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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