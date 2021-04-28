28.04.2021 (16:42)

В Санкт-Петербурге врачи Военно-медицинской академии в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» расскажут о борьбе с коронавирусной инфекцией

На Московском вокзале Санкт-Петербурга в ходе военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», передвигающейся на железнодорожном эшелоне, врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова расскажут о борьбе с коронавирусной инфекцией и создании вакцины.

Один из вагонов поезда посвящен теме борьбы с COVID-19. Вагон предназначен для реального медицинского обеспечения участников эшелона силами врачей-специалистов и медицинских сестёр.

Вагон разделён на три зоны: «красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента; «демонстрационная зона», где можно будет посмотреть видео и презентации о борьбе военных медиков с коронавирусной инфекцией; «телемедицинская зона», в которой посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут проводиться телемедицинские консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии на остановках эшелона. Медицинское обследование смогут пройти все желающие.

На открытой железнодорожной платформе будут также представлены современные образцы вооружения такие, как танк Т-90М «Прорыв», самоходная гаубица «Коалиция-СВ», бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К».

В тематическом вагоне «Дорога памяти» будут размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

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