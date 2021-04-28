28.04.2021 (16:20)

Подразделениями МТО проведена работа по наведению порядка в военных городках Северного флота после зимы

В соответствии с указаниями заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) проведена работа по наведению порядка в военных городках Северного флота после зимнего периода.

С целью уборки и благоустройства территорий в апреле было организовано четыре субботника с участием военнослужащих и гражданского персонала объединений, соединений и воинских частей, а также членов их семей. Выполнены работы по очистке от снега пешеходных дорожек и тротуаров, разброске слежавшегося снега, подметанию территории, сбору и вывозу мусора, благоустройству прилегающих территорий.

Во время субботников было собрано и вывезено более 5 тыс. кубометров мусора, убрано 75 тыс. квадратных метров территории военных городков.

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