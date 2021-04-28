28.04.2021 (16:00)

Передвижная выставка Русского географического общества прибыла на Северный флот

На Северный флот прибыла передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества под названием «Золотой фонд РГО». Она подготовлена в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, который является президентом Русского географического общества.

Экспозиция развёрнута в зеркальном зале Дома офицеров главной базы Северного флота — Североморска. Свою работу она начнёт завтра и будет открыта в дневное время на праздниках и выходных до 8 мая.

Цель данной выставки — рассказать как можно большему числу людей о вкладе Императорского Русского географического общества в изучение приграничных территорий России, ведь 175-летняя история этого учреждения неразрывно связана с военной наукой и разведкой, а значит и с укреплением обороноспособности страны.

Выставка начала свою работу 15 марта в Москве, затем была перевезена в Санкт-Петербург и Калининград. После Кольского Заполярья она продолжит своё турне по России и будет перевезена в Ростов-на-Дону и другие города. За время работы выставка посетит 22 города страны, где ее увидят сотни тысяч военнослужащих и местных жителей.

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