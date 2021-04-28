28.04.2021 (15:30)

Более 2 тыс. единиц техники объединения ЦВО в Сибири переведено на летний режим эксплуатации

Военнослужащие подразделений и соединений объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, выполнили работы по переводу более 2 тыс. единиц военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Работы по переводу техники производятся в парках боевых машин, где развернуты специальные посты. Военнослужащие выполняют мероприятия сезонного обслуживания, включающие в себя замену технических жидкостей и масел, регулировку агрегатов, электрических и информационных систем. С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях высоких летних температур.

Всего в соединениях и воинских частях объединения ЦВО на летний режим эксплуатации будет переведено более 4 тысэ. единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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