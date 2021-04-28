28.04.2021 (15:00)

Сегодня более 350 призывников из регионов Сибири отправились к местам прохождения военной службы

Сегодня более 350 призывников из Иркутской области, Республики Тыва, Красноярского края и Новосибирской области отправились со сборных пунктов военных комиссариатов регионов к местам прохождения военной службы.

Новобранцы направляются для прохождения военной службы только при отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции. Отправки осуществляются в отдельных изолированных вагонах, в которых произведена дезинфекционная обработка.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди пройдут медицинское обследование, после чего будут размещены в отдельных помещениях при казармах воинских частей, где они проведут 14 дней на изоляции вместе со своими командирами. Там же для них будут организованы спальные места, пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих.

Всего в ходе весеннего призыва из Сибири для прохождения военной службы планируется отправить около 10 тыс. человек.

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