28.04.2021 (15:15)

На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С»

Около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области. Здесь офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных систем (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трех этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, имитирующие аэродинамические, оперативно-тактические, тактические баллистические цели, крылатые ракеты, а также наземные цели.

Накануне в рамках мероприятия в Астрахани был проведен брифинг, в ходе которого начальник Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС генерал-майор Алексей Радько рассказал иностранным военным атташе о об особенностях деятельности центра. Представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Алексей Литвинов ознакомил военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в училище.

Помимо официальной программы, военных атташе зарубежных стран ознакомили достопримечательностями Астраханского кремля и другими культурно-историческими объектами Астрахани.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия.

В 2020 году иностранные военные дипломаты посетили более 20 мероприятий. Наиболее крупные из них — Армейские международные игры–2020, Международный оенно-технический форум «Армия-2020», заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Мероприятие является плановым и проводится с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

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