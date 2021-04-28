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28.04.2021 (14:22)

В Санкт-Петербурге 30 апреля состоится совместная тренировка военного парада с участием парадных расчетов и боевой техники

30 апреля в 10:00 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 4 тыс. военнослужащих и около 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО) примут участие в совместной тренировке военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчётов отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также примут участие кадеты, юнармейцы и сотрудники других силовых ведомств региона. Тренировки продолжатся в майские выходные дни.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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