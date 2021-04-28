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28.04.2021 (14:52)

Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в чемпионате по мини-футболу «Амолига-2021»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в чемпионате по мини-футболу «Амолига-2021».

Всего в турнире будут участвовать восемь команд. По регламенту соревнований соперники сыграют между собой по одному матчу по круговой системе, после чего лучшие команды разыграют кубок между собой в формате плэй-офф.

Соперниками сборной ОГРВ ПРММ «Красная звезда» станут команды «Тирасполь», «Нистру», «Геотермал», «Вивафарм» и другие.

Чемпионат по мини-футболу продлится два месяца.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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