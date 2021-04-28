28.04.2021 (14:15)
В Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке с российским воинским контингентом миротворческих сил
В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.
По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а условные террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов через пост.
Личный состав поста занял круговую оборону и приступил к отражению нападения условного противника, после чего в течение нескольких минут условные террористы были обезврежены. В ходе занятия были отработаны действия при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.
Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.