28.04.2021 (14:15)

В Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке с российским воинским контингентом миротворческих сил

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а условные террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов через пост.

Личный состав поста занял круговую оборону и приступил к отражению нападения условного противника, после чего в течение нескольких минут условные террористы были обезврежены. В ходе занятия были отработаны действия при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

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