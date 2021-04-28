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28.04.2021 (14:15)

В Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке с российским воинским контингентом миротворческих сил

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт, а условные террористы совершили обстрел миротворческого поста с целью создания коридора для беспрепятственного провоза оружия и боеприпасов через пост.

Личный состав поста занял круговую оборону и приступил к отражению нападения условного противника, после чего в течение нескольких минут условные террористы были обезврежены. В ходе занятия были отработаны действия при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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