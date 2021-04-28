28.04.2021 (13:55)

Сотрудники военной полиции ВВО в Бурятии учатся применять нелетальное оружие и спецстредства

Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, проходят обучение на специализированных курсах повышения квалификации с участием инструкторов из МВД.

Занятия проходят на базе окружного учебного центра ВВО. В рамках учебного процесса инструкторы проводят с военнослужащими занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящим на вооружении военной полиции.

Кроме того, военные полицейские пройдут правовой курс, в ходе которого ознакомятся с изменениями в нормативно-правовой базе. Программой обучения также предусмотрены занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию.

Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».

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