Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2021 (13:25)

Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО после учений возвращается в пункт постоянной дислокации

Ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Курской области, возвращается в пункт постоянной дислокации войск после успешного прохождения тактических учений на полигоне Постоялые дворы, прошедших в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе проверки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» были подняты по тревоге и совершили марш в район стартовых позиций. Там они осуществили маскировку пусковых установок и привели их в боевой положение.

По проведению разведки целей военнослужащие получили боевой сигнал на уничтожение объектов инфраструктуры условного противника, расположенных на расстояниях более 100 километров, и совершили около 20 электронных пусков.

После успешного выполнения поставленных задач ракетчики совершили колёсный марш в пункт постоянной дислокации войск бригады по федеральным трассам и трассам общего назначения.

Всего в контрольной проверке расчётов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие танковой армии ЗВО провели персональный плац-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
Расчеты радиотехнических войск ЗВО передислоцируются в Астраханскую область для участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2021»
Более 500 посетителей акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Великом Новгороде попробовали солдатскую кашу
В Карелии экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали полёты в составе групп

Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false