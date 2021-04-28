28.04.2021 (13:25)

Ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО после учений возвращается в пункт постоянной дислокации

Ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Курской области, возвращается в пункт постоянной дислокации войск после успешного прохождения тактических учений на полигоне Постоялые дворы, прошедших в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе проверки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» были подняты по тревоге и совершили марш в район стартовых позиций. Там они осуществили маскировку пусковых установок и привели их в боевой положение.

По проведению разведки целей военнослужащие получили боевой сигнал на уничтожение объектов инфраструктуры условного противника, расположенных на расстояниях более 100 километров, и совершили около 20 электронных пусков.

После успешного выполнения поставленных задач ракетчики совершили колёсный марш в пункт постоянной дислокации войск бригады по федеральным трассам и трассам общего назначения.

Всего в контрольной проверке расчётов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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