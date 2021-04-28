28.04.2021 (13:10)

Свыше 2 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к погрузке техники и убытию в ППД из Нижегородской в Московскую область

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), принимавшие участие в ряде учении в ходе контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Мулино, приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы и совершению марша из Нижегородской области в пункты постоянной дислокации в Подмосковье.

В мероприятиях боевой подготовки на полигоне Мулино принимали участие свыше 2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 250 единиц военной техники танковой армии ЗВО.

Подразделения на технике совершали марши в районы проведения учений, отрабатывали развертывание командных пунктов и обеспечение непрерывной связи для управления подчиненным личным составом в бою. На основных этапах учений танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по ведению боевых действий в обороне и наступлении с выполнением стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3. Т-80.

Всего на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей в контрольной проверке за зимний период обучения было задействовано свыше 15 тыс. военнослужащих и порядка 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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