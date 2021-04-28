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28.04.2021 (12:55)

На Сахалине и Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО сдали зачеты по армейской тактической стрельбе

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах в рамках контрольной проверки за зимний период обучения сдали нормативы по армейской тактической стрельбе. Эта дисциплина была введена в курс боевой подготовки военнослужащих корпуса в прошлом году. Первыми освоили данную технику ведения боя снайперы и разведчики.

Солдаты и сержанты разведывательных, мотострелковых, а также танковых подразделений в зимнем периоде обучения выполняли упражнения по армейской тактической стрельбе на каждой огневой тренировке.

Во время занятия огонь ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях, при этом стрелки постоянно перемещаются, меняя позиции. Самым сложным элементом упражнения является стрельба из автомата с качающегося бревна (платформы) из положения стоя. Главным оценочным критерием в упражнении по армейской тактической стрельбе является затраченное время и точность поражения мишеней.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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